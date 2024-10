Uragano Milton: in Florida un milione di evacuati. Biden: “Il peggiore degli ultimi 100 anni” (Di martedì 8 ottobre 2024) WASHINGTON – “Partite immediatamente, è’ una questione di vita o di morte”. E’ quanto ha detto il presidente americano Joe Biden, parlando oggi, 8 ottobre 2024, alla Casa Bianca, dell’Uragano Milton che ha un potenziale “devastante”, come la peggiore tempesta in Florida degli ultimi 100 anni. L’appello del presidente è rivolto agli abitanti delle zone L'articolo Uragano Milton: in Florida un milione di evacuati. Biden: “Il peggiore degli ultimi 100 anni” proviene da Firenze Post. .com - Uragano Milton: in Florida un milione di evacuati. Biden: “Il peggiore degli ultimi 100 anni” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) WASHINGTON – “Partite immediatamente, è’ una questione di vita o di morte”. E’ quanto ha detto il presidente americano Joe, parlando oggi, 8 ottobre 2024, alla Casa Bianca, dell’che ha un potenziale “devastante”, come latempesta in100. L’appello del presidente è rivolto agli abitanti delle zone L'articolo: inundi: “Il100” proviene da Firenze Post.

Uragano Milton "il peggiore degli ultimi 100 anni". Biden : "Partite subito" - Con qualcuno c'è stato un inizio difficile - ha aggiunto - ma ogni governatore dalla North Carolina alla Florida è pienamente collaborativo e comprende che si tratta di un gioco di squadra". Le autorità hanno affermato che i venti nell'atmosfera potrebbero indebolire ulteriormente Milton, che però ... (Iltempo.it)

Florida nel mirino dell'uragano Milton. L'invito di Biden : “Evacuate le abitazioni” - Lo ha detto Joe Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni. Milton potrebbe essere l’uragano peggiore a toccare la Florida in 100 anni. . . Secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, il ciclone Milton si sposterà a nord ... (Gazzettadelsud.it)

Florida - fuga di massa per uragano Milton. Ipotesi rinvio viaggio per Biden - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24.it)