Ue, nuovo veto dell'Ungheria sulle sanzioni alla Russia: così Budapest rischia di far saltare il prestito da 50 miliardi all'Ucraina (Di martedì 8 ottobre 2024) Appuntamento a novembre. Come è ormai consuetudine, l'Europa si insabbia di nuovo sul pacchetto di sanzioni alla Russia. E a bloccare tutto è ancora l'Ungheria, presidente di turno dell'Ue, che con il ministro delle Finanze Mihàly Varga, a margine della riunione dell'Eurogruppo, ribadisce la propria contrarietà all'estensione da 6 a 36 mesi della durata del rinnovo al congelamento degli asset russi. Tra gli Stati membri, ha detto, "al momento non c'è consenso in materia di sanzioni, probabilmente ci torneremo in novembre". Il blocco ungherese, se ribadito anche il prossimo mese, potrebbe causare non pochi grattacapi alla nascente Commissione von der Leyen 2.

