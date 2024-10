Turato e Pd, separati in casa: "Un nuovo soggetto civico ma senza uscire dal partito" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Perché Monza non ha ancora convocato una cabina di regia su metropolitana M5"? Torna alla carica l’ex assessora alla Mobilità di Monza Giada Turato (nella foto) su uno dei fronti che più l’hanno vista impegnata nei suoi due anni di assessorato, con l’intento da un lato di sollecitare (e forse pungere) il sindaco Paolo Pilotto (erede per 40 giorni delle sue deleghe), dall’altro di lasciare intendere come ancora sia "sul pezzo", determinata a portare avanti il suo impegno civico e politico. "Perché sulla nostra linea M5 ancora non si è raggiunto un accordo tra tutti gli enti coinvolti?. La mia preoccupazione – spiega – è soprattutto relativa al fatto che il tempo stringe. Occorre ottenere i 400 milioni di euro in più chiesti da Milano in questa legge finanziaria. Ilgiorno.it - Turato e Pd, separati in casa: "Un nuovo soggetto civico ma senza uscire dal partito" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Perché Monza non ha ancora convocato una cabina di regia su metropolitana M5"? Torna alla carica l’ex assessora alla Mobilità di Monza Giada(nella foto) su uno dei fronti che più l’hanno vista impegnata nei suoi due anni di assessorato, con l’intento da un lato di sollecitare (e forse pungere) il sindaco Paolo Pilotto (erede per 40 giorni delle sue deleghe), dall’altro di lasciare intendere come ancora sia "sul pezzo", determinata a portare avanti il suo impegnoe politico. "Perché sulla nostra linea M5 ancora non si è raggiunto un accordo tra tutti gli enti coinvolti?. La mia preoccupazione – spiega – è soprattutto relativa al fatto che il tempo stringe. Occorre ottenere i 400 milioni di euro in più chiesti da Milano in questa legge finanziaria.

