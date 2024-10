Trovato morto in casa: i vigili del fuoco hanno dovuto aprire la porta (Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoli, 9 ottobre 2024 – Un uomo di 61 anni è stato Trovato morto nella sua abitazione a Colli del Tronto. Non riuscendo a contattarlo, persone a lui vicine hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 il cui ingresso nell'abitazione è stato agevolato dai vigili del fuoco che, a norma di legge, hanno provveduto all'operazione di "apertura porta". All'interno dell'appartamento c'era il 61enne Giuseppe Martini purtroppo ormai privo di vita. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche i carabinieri per i primi accertamenti. Giuseppe Martini, originario di Montegallo, abitava a Colli capoluogo, nelle case popolari piazza xxv Aprile. Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in casa: i vigili del fuoco hanno dovuto aprire la porta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoli, 9 ottobre 2024 – Un uomo di 61 anni è statonella sua abitazione a Colli del Tronto. Non riuscendo a contattarlo, persone a lui vicinedato l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 il cui ingresso nell'abitazione è stato agevolato daidelche, a norma di legge,provveduto all'operazione di "apertura". All'interno dell'appartamento c'era il 61enne Giuseppe Martini purtroppo ormai privo di vita. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche i carabinieri per i primi accertamenti. Giuseppe Martini, originario di Montegallo, abitava a Colli capoluogo, nelle case popolari piazza xxv Aprile.

