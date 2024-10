"Tornerà al Comune la gestione degli eventi". La Pro Loco perde ’l’esclusiva’ sul Natale (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri mattina, in Comune, non è passato inosservato l’arrivo di tre esponenti della Pro Loco di Fano. Ad aggirarsi mestamente tra i corridoi del palazzo di via San Francesco c’erano il presidente Giacomo Grandicelli, la segretaria Giovanna Selis e il tesoriere Gino Bartolucci. Avevano appuntamento con l’assessore ai Grandi eventi, Alberto Santorelli. Un appuntamento per parlare del Natale, fissato ben prima che scoppiasse il caso del mare di soldi che l’ex assessore al Turismo ed eventi Etienn Lucarelli dava all’associazione di cui era stato presidente e che, sebbene non ufficialmente, ha sempre continuato a essere governata dal suo socio in affari nella ‘Fano Noleggi’. Gino Bartolucci, infatti, si è dimesso da presidente della Pro Loco solo dopo il primo anno di mandato di Lucarelli. Ilrestodelcarlino.it - "Tornerà al Comune la gestione degli eventi". La Pro Loco perde ’l’esclusiva’ sul Natale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri mattina, in, non è passato inosservato l’arrivo di tre esponenti della Prodi Fano. Ad aggirarsi mestamente tra i corridoi del palazzo di via San Francesco c’erano il presidente Giacomo Grandicelli, la segretaria Giovanna Selis e il tesoriere Gino Bartolucci. Avevano appuntamento con l’assessore ai Grandi, Alberto Santorelli. Un appuntamento per parlare del, fissato ben prima che scoppiasse il caso del mare di soldi che l’ex assessore al Turismo edEtienn Lucarelli dava all’associazione di cui era stato presidente e che, sebbene non ufficialmente, ha sempre continuato a essere governata dal suo socio in affari nella ‘Fano Noleggi’. Gino Bartolucci, infatti, si è dimesso da presidente della Prosolo dopo il primo anno di mandato di Lucarelli.

