"Se non fossero arrivati i francesi saremmo morte congelate, appena ho visto lo zaino cadere ho capito": l'alpinista Fay Manners racconta l'incubo sullo Chaukhamba III (Di martedì 8 ottobre 2024) Immaginate di trovarvi a 6500 metri di quota sullo Chaukhamba III, impegnati nel salita per raggiungere la vetta himalayana a 6974 metri. Una frana trancia la corda che tiene lo zaino contenente una parte di equipaggiamento importante. È un momento di terrore quello vissuto dalle due alpiniste Fay Manners, 37 anni e Michelle Dvorak, 31 anni. Ed è un momento che la britannica ha raccontato al Telegraph. L'appello di SOS lanciato subito, l'attesa di essere trovate vive mentre imperversava una tempesta di neve, a -15°C. A trovare Manners e Dvorak è stata una squadra di alpinisti francesi: "Un piccolo miracolo – le parole della britannica Manners – Se non fossero arrivati saremmo morte congelate o avremmo tentato di attraversare i ripidi ghiacciai senza l'attrezzatura giusta, rischiando di scivolare verso la morte".

