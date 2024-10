"Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: presentato programma dell’Unicef (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI - Si è tenuto ieri, lunedì 7 ottobre, nella sala riunioni dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi l’incontro promosso dal Comitato provinciale per l’Unicef per illustrare alle Scuole del territorio il programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.Il Brindisireport.it - "Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: presentato programma dell’Unicef Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI - Si è tenuto ieri, lunedì 7 ottobre, nella sala riunioni dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi l’incontro promosso dal Comitato provinciale per l’Unicef per illustrare alledel territorio ilper i”.Il

