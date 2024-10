Russia: amb.Ucraina, mandato d’arresto per giornalisti Rai è atto persecutorio (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – “Il mandato d’arresto emesso dalla Russia contro i giornalisti italiani Stefania Battistini e Simone Traini rappresenta un chiaro tentativo di persecuzione della libertà di stampa”. Lo afferma a LaPresse l’ambasciata Ucraina a Roma. “Questa azione mira a impedire ai giornalisti di raccontare la verità alla comunità internazionale direttamente dai luoghi più critici”, sottolinea la rappresentanza diplomatica di Kiev in Italia, “consideriamo queste misure provocatorie, poiché mettono in pericolo i principi internazionali della libertà di espressione e minano il diritto dei giornalisti a svolgere i loro doveri professionali”. Lapresse.it - Russia: amb.Ucraina, mandato d’arresto per giornalisti Rai è atto persecutorio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – “Ilemesso dallacontro iitaliani Stefania Battistini e Simone Traini rappresenta un chiaro tentativo di persecuzione della libertà di stampa”. Lo afferma a LaPresse l’ambasciataa Roma. “Questa azione mira a impedire aidi raccontare la verità alla comunità internazionale direttamente dai luoghi più critici”, sottolinea la rappresentanza diplomatica di Kiev in Italia, “consideriamo queste misure provocatorie, poiché mettono in pericolo i principi internazionali della libertà di espressione e minano il diritto deia svolgere i loro doveri professionali”.

