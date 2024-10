Ponticelli, controllo straordinario dei carabinieri: elevate multe per 27mila euro, chiusi due negozi (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è appena concluso il servizio di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel quartiere Ponticelli. I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale supportati dai militari del nucleo radiomobile e del reggimento Campania hanno identificato 162 persone di cui 78 pregiudicati. Controllati 106 veicoli con 5 mezzi sequestrati. Ponticelli, L'articolo Ponticelli, controllo straordinario dei carabinieri: elevate multe per 27mila euro, chiusi due negozi Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Ponticelli, controllo straordinario dei carabinieri: elevate multe per 27mila euro, chiusi due negozi Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è appena concluso il servizio didel territorio da parte deidel comando provinciale di Napoli nel quartiere. Idella compagnia Napoli Poggioreale supportati dai militari del nucleo radiomobile e del reggimento Campania hanno identificato 162 persone di cui 78 pregiudicati. Controllati 106 veicoli con 5 mezzi sequestrati., L'articolodeiperdueTeleclubitalia.

