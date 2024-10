Perché io e Carmen siamo in crisi Grande Fratello l’annuncio di Enzo Paolo Turchi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei momenti più importanti della puntata in diretta delsi è registrato, quandoha incontrato sua moglieRusso. La sorpresa della produzione non ha provocato una reazione entusiasta dell’uomo, che poi ha deciso di parlarne con Alfonso Signorini spiegando nei dettagli le ragioni di quel suo comportamento. Infatti, durante ilè sembrato essere addirittura freddo conRusso. Chi si aspettava felicità ai massimi livelli è rimasto più che male, ma c’è una spiegazione ben precisa dietro quell’atteggiamento del ballerino. Che tra l’altro non sta vivendo un periodo bellissimo in casa e potrebbe anche preparare le valigie. Leggi anche: “Doveva andare così”.