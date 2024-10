Impresaitaliana.net - Partnership tra Google e Vodafone: “Accordo decennale da oltre 1 miliardo di dollari”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Latra le due multinazionali mira a portare nuovi dispositivi basati sull’intelligenza artificiale generativa attraverso i modelli Gemini dia milioni di clientiin Europa ed in Africahanno annunciato oggi un’espansione strategicadella loroesistente per portare nuovi servizi, dispositivi ed esperienze TV a milioni di clientiin Europa e Africa, con il supporto diCloud e dei modelli Gemini di. L’porterà storage, sicurezza e assistenza AI ai clienti diin 15 Paesi e ai suoi partner in altri 45 mercati in tutto il mondo, mentreutilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile diper migliorare la produttività della forza lavoro.