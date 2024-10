Non solo Napoli: parla Umberto Chiariello (Di martedì 8 ottobre 2024) Su Radio CRC, radio ufficiale del Napoli, Umberto Chiariello si è espresso con il suo punto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nella sua trasmissione ‘A Pranzo con Umberto Chiariello’. “Nello step on foot c’è disparità tra il comportamento degli arbitri italiani e gli arbitri esteri, in particolare in relazione alla situazione in Inghilterra. Nel campionato inglese sono stati assegnati 12 rigori mentre in Italia ne sono stati assegnati 32, nonostante le partite inglesi siano di più. C’è un utilizzo diverso del VAR e dell’interpretazione del regolamento internazionale negli altri paesi”. Non solo Napoli L’articolo 12 è uguale per tutti: la discriminante tra fallo normale, fallo con ammonizione e fallo con il rosso diretto è uguale per tutti. C’è una casistica evidente. I falli valgono su tutto il campo, compresa l’area di rigore. Terzotemponapoli.com - Non solo Napoli: parla Umberto Chiariello Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Su Radio CRC, radio ufficiale delsi è espresso con il suo punto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nella sua trasmissione ‘A Pranzo con’. “Nello step on foot c’è disparità tra il comportamento degli arbitri italiani e gli arbitri esteri, in particolare in relazione alla situazione in Inghilterra. Nel campionato inglese sono stati assegnati 12 rigori mentre in Italia ne sono stati assegnati 32, nonostante le partite inglesi siano di più. C’è un utilizzo diverso del VAR e dell’interpretazione del regolamento internazionale negli altri paesi”. NonL’articolo 12 è uguale per tutti: la discriminante tra fallo normale, fallo con ammonizione e fallo con il rosso diretto è uguale per tutti. C’è una casistica evidente. I falli valgono su tutto il campo, compresa l’area di rigore.

