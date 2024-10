Netanyahu: "Abbiamo ucciso Safieddine e il successore del successore di Nasrallah" (Di martedì 8 ottobre 2024) Netanyahu ha affermato che Israele ha ucciso il successore del defunto leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e "il successore del successore". Lo riferisce oggi Haaretz. Netanyahu ha esortato i cittadini libanesi a "salvare il Libano prima che cada in un abisso di distruzione e sofferenza come Europa.today.it - Netanyahu: "Abbiamo ucciso Safieddine e il successore del successore di Nasrallah" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha affermato che Israele haildel defunto leader di Hezbollah Hassane "ildel". Lo riferisce oggi Haaretz.ha esortato i cittadini libanesi a "salvare il Libano prima che cada in un abisso di distruzione e sofferenza come

Medioriente : Netanyahu - eliminato il successore di Nasrallah - Lo riporta The Times of Israel. Il gruppo libanese “è più debole di quanto non lo sia stato per molti molti anni”, ha continuato. Israele, ha proseguito Netanyahu, ha “degradato le capacità di Hezbollah; abbiamo eliminato migliaia di terroristi”. Netanyahu non lo cita espressamente ma in precedenza ... (Lapresse.it)