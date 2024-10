Liberoquotidiano.it - Nave affondata a largo di Samoa: i container galleggiano sull'acqua

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sommozzatori ed esperti marini non hanno trovato alcuna prova di una grande fuoriuscita di carburantea barriera corallinana martedì, dopo che unadella marina neozelandese si è incagliata ed è. Lo ha detto il vice primo ministro di. Ma un video pubblicato online e condiviso con The Associated Press mostra diversichenell'a riva a. Almeno uno deitrasportava generi alimentari, tra cui pane all'aglio e salsicce. Tutte le 75 persone a bordo della HMNZS Manawanui sono state evacuate in sicurezza quando l'imbarcazione è naufragata a circa un miglio dalla costa di Upolu,, nella giornata di domenica.