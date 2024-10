Nasce la nuova piazza Garibaldi: 1 milione di euro per il restyling (Di martedì 8 ottobre 2024) Nasce oggi la nuova idea di piazza Garibaldi. Un progetto che vede ancora una volta una partecipazione pubblico-privato, con il Comune di Napoli che cede la piazza e una rete di associazioni e imprenditori che dovranno rendere la piazza un luogo vivo e allo stesso tempo vivibile, cercando la Napolitoday.it - Nasce la nuova piazza Garibaldi: 1 milione di euro per il restyling Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)oggi laidea di. Un progetto che vede ancora una volta una partecipazione pubblico-privato, con il Comune di Napoli che cede lae una rete di associazioni e imprenditori che dovranno rendere laun luogo vivo e allo stesso tempo vivibile, cercando la

«Rinasce uno dei salotti buoni di Arezzo - rinasce la piazza che racchiude lo scrigno della Leggenda di Piero - piazza San Francesco con le “Stanze”» - DEMOS rilancia, anche alla luce della Bell’ Idea di Bertelli per il rinascimento di piazza San Francesco, la proposta di Arezzo Capitale Italiana della Cultura. Uniamo imprenditoria, forze sociali, Istituzioni, associazionismo su un progetto che con alleanze plurali a livello regionale e nazionale ... (Lanazione.it)

A Oristano nasce il Polo Unikoiné. PIAZZA LIBERTA’ - puntata di mercoledì 2 ottobre 2024 - A Oristano nasce il Polo di grado universitario Unikoiné, importante punto di riferimento per l’istruzione. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 2 ottobre 2024. (Imolaoggi.it)

A Oristano nasce il Polo Unikoiné. PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 2 ottobre 2024 - Si tratta di un importante punto di riferimento per l’istruzione e per ora è l’unica Università di lingue in Sardegna. (Imolaoggi.it)