Napoli McTominay al centro del progetto | un jolly tattico che ricorda Vidal

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il ruolo chiave di Scott McTominay nel Napoli. Il centrocampista scozzese si distingue per la sua versatilità ed è stato paragonato ad Arturo Vidal dei tempi della Juventus, per la sua capacità di influenzare il sistema di gioco. McTominay è talmente duttile da spingere l'allenatore a considerare un adattamento

