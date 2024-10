Morte Neeskens, Ruud Krol: «Oggi lo si definirebbe un giocatore “box top box”. Ha dato all’Ajax e all’Olanda la sua personalità dominante e sapeva segnare i tutti i modi» (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Ruud Krol per ricordare Joah Neeskens, grande centrocampista dell’Ajax e Olanda del Calcio Totale morto ieri Ieri il calcio ha perso un grande centrocampista, Johan Neeskens, uno dei cardini dell’Olanda del calcio totale che ha sconvolto gli anni ’70. Su La Gazzetta dello Sport lo racconta Ruud Krol, suo compagno di squadra Calcionews24.com - Morte Neeskens, Ruud Krol: «Oggi lo si definirebbe un giocatore “box top box”. Ha dato all’Ajax e all’Olanda la sua personalità dominante e sapeva segnare i tutti i modi» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole diper ricordare Joah, grande centrocampista dell’Ajax e Olanda del Calcio Totale morto ieri Ieri il calcio ha perso un grande centrocampista, Johan, uno dei cardini dell’Olanda del calcio totale che ha sconvolto gli anni ’70. Su La Gazzetta dello Sport lo racconta, suo compagno di squadra

È morto Johan Neeskens. Con l'Olanda di Cruyff cambiò il calcio - Nella sua carriera, ha vinto complessivamente 14 titoli di club, tra cui la Coppa del Re e la Coppa delle Coppe con la maglia blaugrana e due titoli della North American Soccer League con i New York Cosmos. Il centrocampista è morto domenica per una malattia non specificata. Con la maglia dei ... (Agi.it)

Johan Neeskens - addio all’ultimo tulipano : le mille incredibili vite del primo centrocampista totale nella storia del calcio - “Ho trovato finalmente la pace”, le sue parole e l’inizio di un nuovo cammino, più leggero, concluso all’improvviso in Algeria, in una domenica di ottobre. Aveva compiuto 73 anni il 15 settembre. L’allenatore non è stato al livello del giocatore, ma è stato un vice prezioso delle nazionali d’Olanda ... (Ilfattoquotidiano.it)

Addio a Johan Neeskens - leggenda olandese del calcio - (Il calciatore olandese Johannes Neeskens (sinistra) segna il primo goal contro la Germania Est ai Campionati del Mondo a Gelsenkirchen (Germania), in una immagine del 30 giugno 1974. Riposa in pace, Johan». L’ex centrocampista olandese Johan Neeskens si è spento oggi 7 ottobre all’età di 73 ... (Open.online)