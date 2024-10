Michele Misseri: «Toccai Sarah, non l'avevo mai vista vestita così. Serie tv su Disney? È un magna magna per i soldi» (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono passati oltre 14 anni dal 26 agosto 2010 in cui fu uccisa Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana per il cui omicidio sono tuttora in carcere la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri. Leggo.it - Michele Misseri: «Toccai Sarah, non l'avevo mai vista vestita così. Serie tv su Disney? È un magna magna per i soldi» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono passati oltre 14 anni dal 26 agosto 2010 in cui fu uccisaScazzi, la quindicenne di Avetrana per il cui omicidio sono tuttora in carcere la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina

Delitto di Avetrana - “Zio Michele Misseri? Non l’ho più visto. Sono stato catapultato in un mondo differente” : Claudio Scazzi ricorda la sorella Sarah dopo 14 anni - Ma sono troppi i momenti topici che ancora riaffiorano nella mente di Scazzi, su tutte: “Le testimonianze di Cosima, Sabrina e Michele, sentire dal vivo le voci di quelle persone che avevano commesso il reato e cercavano di difendersi”. it, ha ricordato quei tristi momenti. Non solo per la ... (Ilfattoquotidiano.it)