Meteo | in Lombardia instabilità con abbondanti precipitazioni fino a giovedì 10

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Il transito ravvicinato di due perturbazioni atlantiche causa dell'instabilità sulla Lombardia, con abbondanti precipitazioni fino a giovedì 10, seppure parzialmente intervallate da una temporanea pausa dei fenomeni durante mercoledì 9. Lo riporta il bollettino Meteo di Arpa regionale. Per le giornate a seguire, sono attese condizioni di maggiore stabilità, seppure in un contesto di nuvolosità variabile a causa di un terzo sistema depressionario collocato sul vicino atlantico.

