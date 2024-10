Melania Trump e re Carlo sono amici di penna da anni: la rivelazione dell’ex first lady (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Melania Trump ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex modella 'Melania: A Memoir', recensito dal New Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha rivelato di essere amica didi re, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettatazia tra il sovrano e la moglie di Donaldè stata rivelata nel libro di memorie dell'ex modella ': A Memoir', recensito dal New

