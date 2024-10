Melania Trump e re Carlo si scrivono lettere da anni, la rivelazione della ex first lady: "Fra noi uno scambio continuo" (Di martedì 8 ottobre 2024) Melania Trump ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo spiegando che fra loro c'è "una continua corrispondenza da anni" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex first lady in Ilgiornaleditalia.it - Melania Trump e re Carlo si scrivono lettere da anni, la rivelazione della ex first lady: "Fra noi uno scambio continuo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha rivelato di essere amica di penna di respiegando che fra loro c'è "una continua corrispondenza da" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donaldè stata rivelata nel libro di memorie dell'exin

Melania Trump e re Carlo si scrivono lettere da anni - la rivelazione della ex first lady : "Fra noi uno scambio di lettere continuo" - Melania Trump ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo spiegando che fra loro c'è "una continua corrispondenza da anni" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex first lady ... (Ilgiornaleditalia.it)

"Io e Re Carlo? Lo facciamo da anni" : Melania Trump - una rivelazione privatissima - Melania Trump amica "speciale" di re Carlo: a rivelarlo è lei stessa nella sua nuova autobiografia, in uscita alla fine del mese. Nel libro, poi, Melania ha parlato anche del figlio Barron, "vittima di bullismo" a causa delle voci che lo definivano autistico con commenti "crudeli" ... (Liberoquotidiano.it)

Melania Trump e Re Carlo III sono amici di penna : la rivelazione della moglie di Donald Trump nella sua autobiografia - La 54enne nel suo libro dal titolo Melania: A Memoir racconta che i due si sono rivisti nel 2019 durante una visita di stato di Trump nel Regno Unito. In quell’occasione, ammette, «ho avuto piacere nel riprendere i contatti con re Carlo». . Un colloquio che ha affrontato tematiche care al regnante ... (Open.online)