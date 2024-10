"Meghan Markle era sola", tam-tam impazzito: rottura con Harry, la conferma più pesante (Di martedì 8 ottobre 2024) Il principe Harry e Meghan Markle starebbero conducendo vite separate da un po' di tempo a questa parte: lui gira il mondo da solo e lei appare ad eventi pubblici senza il marito al suo fianco. La coppia, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Sun e dal Daily Mail, non starebbe vivendo un periodo facile. Il duca di Sussex di recente è stato a New York e a Londra, mentre adesso è impegnato in un tour di beneficenza africano, prima in Sudafrica e poi in Lesotho. Obiettivo del tour è promuovere la ong contro l'Hiv che ha co-fondato, Sentebale. Nel suo breve soggiorno nel Regno Unito, invece, ha dormito in hotel e non ha visto nessuno della sua famiglia, né il padre Carlo né il fratello William. Ad alimentare le voci di una crisi di coppia il fatto che quest'anno Harry e Meghan hanno viaggiato insieme solo in due occasioni, per andare in Colombia e in Nigeria. Liberoquotidiano.it - "Meghan Markle era sola", tam-tam impazzito: rottura con Harry, la conferma più pesante Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il principestarebbero conducendo vite separate da un po' di tempo a questa parte: lui gira il mondo da solo e lei appare ad eventi pubblici senza il marito al suo fianco. La coppia, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Sun e dal Daily Mail, non starebbe vivendo un periodo facile. Il duca di Sussex di recente è stato a New York e a Londra, mentre adesso è impegnato in un tour di beneficenza africano, prima in Sudafrica e poi in Lesotho. Obiettivo del tour è promuovere la ong contro l'Hiv che ha co-fondato, Sentebale. Nel suo breve soggiorno nel Regno Unito, invece, ha dormito in hotel e non ha visto nessuno della sua famiglia, né il padre Carlo né il fratello William. Ad alimentare le voci di una crisi di coppia il fatto che quest'annohanno viaggiato insieme solo in due occasioni, per andare in Colombia e in Nigeria.

