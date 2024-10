Maria Arcangela Turturo uccisa dal marito. In un video le urla di lei mentre lui l’ammazzava (Di martedì 8 ottobre 2024) Maria Arcangela Turturo, 60 anni, uccisa dal marito a Bari. Prima il tentativo di bruciarla viva, poi le ha fracassato la cassa toracica e infine l’ha strozzata L’ennesimo femminicidio si è consumato tra le strade di Bari. Maria Arcangela Turturo, 60 anni, è morta in ospedale: «Mi voleva uccidere», ha sussurrato prima di morire. Lui, Giuseppe Lacarpia, 65enne allevatore di bestiame da latte, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario premeditato. A registrare quegli attimi tremendi un video della durata di 15 secondi. I due stavano rientrando a casa dopo una festa di compleanno. Ma l’uomo, poco prima, ha sterzato ed è finito con l’auto contro un muro. Il 65enne poi avrebbe dato fuoco all’auto con dentro la moglie. Lei, mentre il suo corpo, i suoi abiti e i suoi capelli bruciavano, è riuscita a uscire dall’abitacolo. 361magazine.com - Maria Arcangela Turturo uccisa dal marito. In un video le urla di lei mentre lui l’ammazzava Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024), 60 anni,dala Bari. Prima il tentativo di bruciarla viva, poi le ha fracassato la cassa toracica e infine l’ha strozzata L’ennesimo femminicidio si è consumato tra le strade di Bari., 60 anni, è morta in ospedale: «Mi voleva uccidere», ha sussurrato prima di morire. Lui, Giuseppe Lacarpia, 65enne allevatore di bestiame da latte, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario premeditato. A registrare quegli attimi tremendi undella durata di 15 secondi. I due stavano rientrando a casa dopo una festa di compleanno. Ma l’uomo, poco prima, ha sterzato ed è finito con l’auto contro un muro. Il 65enne poi avrebbe dato fuoco all’auto con dentro la moglie. Lei,il suo corpo, i suoi abiti e i suoi capelli bruciavano, è riuscita a uscire dall’abitacolo.

