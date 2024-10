Maltempo: frana a Masone, trenta persone isolate (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le piogge di queste ore una frana ha isolato alcune abitazioni nella frazione Berte’ in via Macciò a Masone. Lo rende noto la Protezione civile regionale che sta tenendo i contatti con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Il sindaco Genovatoday.it - Maltempo: frana a Masone, trenta persone isolate Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le piogge di queste ore unaha isolato alcune abitazioni nella frazione Berte’ in via Macciò a. Lo rende noto la Protezione civile regionale che sta tenendo i contatti con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Il sindaco

