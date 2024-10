Madre e figlio morti a Grosseto: lei ha avuto un malore dopo aver visto l’uomo senza vita in giardino (Di martedì 8 ottobre 2024) Gina Favaretto probabilmente è stata stroncata da un malore dopo aver trovato il figlio Mario Tinto morto in una piccola buca nel giardino della casa di Orbetello dove stava effettuando dei lavori. Per giorni nessuno però si era accorto di loro. Fanpage.it - Madre e figlio morti a Grosseto: lei ha avuto un malore dopo aver visto l’uomo senza vita in giardino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gina Favaretto probabilmente è stata stroncata da untrovato ilMario Tinto morto in una piccola buca neldella casa di Orbetello dove stava effettuando dei lavori. Per giorni nessuno però si era accorto di loro.

