Lettera43.it - Lucia Goracci, chi è la giornalista del Tg3 aggredita in Libano insieme a Marco Nicois

(Di martedì 8 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre 2024, inviata del Tg3 in, ha raccontato di essere stataal colleganei pressi di Sidone. La troupe stava svolgendo un servizio per documentare un bombardamento di due giorni prima quando un uomo armato l’ha minacciata e un gruppo di persone l’ha accerchiata cercando di rompere la videocamera. I due cronisti sono fuggiti su un’auto con il loro autista, ma un’altra persona li ha rincorsi con una grossa pietra, rubando le chiavi della macchina al conducente e tentando nuovamente di distruggere la telecamera di. A quel punto l’autista è sceso per tentare di risolvere la situazione, ma si è accasciato e ha perso i sensi. Nonostante le manovre di rianimazione, è morto poco dopo., che da anni è inviata Rai in diverse parti del mondo, ha raccontato tutto durante l’edizione delle 12 del Tg3.