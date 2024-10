Biccy.it - Lucarelli risponde alla Bruganelli: “Mai più nulla a che fare con lei”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato scorso a Bndo con le Stelle Soniaha avuto un botta e risposta con Selvaggiadopo che la giurata le ha detto che sulla pista è apparsa ‘piccola’. Ieri a La Vita in Diretta Sonia ha specificato il motivo del suo disappunto: “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l’ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l’ho trovato gratuito. Io ho una figlia a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca“. Questa giustificazione non è piaciuta, che oggi su Instagram ha spiegato le sue ragioni.