LIVE Roma-Wolfsburg 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Giugliano sblocca su rigore! (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Goooooooooooooool, Giugliano, rigore perfetto alla destra del portiere, Roma-Wolfsburg femminile 1-0. 13? rigore per la Roma, mani di Hegering su cross di Haavi. 11? Minami anticipa Popp prima che possa battere a rete. 9? Roma che con il baricentro ancora troppo basso. 7? Jonsdottir prova a pressare sulla fascia destra. 5? Haavi con il destro sul primo palo, pallone fuori. 3? Wolfsburg che prova a partire forte. Pressing sulla Roma. 1? Inizia la partita! 18.42 Inno della Champions League, squadre in campo. 18.37 Roma e Wolfsburg si ritrovano di nuovo di fronte nella fase a gironi della UWCL, dopo essersi già scontrate nel 2022, anno dell'esordio delle giallorosse nella competizione: 4-2 a favore delle tedesche in Germania e 1-1 al Tre Fontane. 18.33 Le parole di Alessandro Spugna a Uefa.

