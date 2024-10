LIVE – Ciclismo Tre Valli Varesine 2024 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladella Tre, terza e ultima prova del Trittico Lombardo a pochi giorni dal Giro di Lombardia. L’edizione numero 103 della corsa si disputa oggi, con un percorso piuttosto mosso di 200 chilometri da Busto Arsizio a Varese. Sale l’attesa per un nuovo capitolo della grandissima stagione di Tadej Pogacar, che sicuramente è il grande favorito dopo il dominio al Giro dell’Emilia in maglia di campione del mondo. Al via anche Remco Evenepoel, con entrambi i fuoriclasse che finalizzeranno la preparazione in vista della “Classica delle foglie morte”. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale con gliinfin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente nulla.