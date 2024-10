L’Iran per arginare Israele punta sulla deterrenza nucleare (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno stato di guerra perpetua sembra convenire a Benjamin Netanyahu, che minaccia L’Iran dopo essere risalito nei sondaggi grazie alle operazioni condotte contro Hezbollah. Un’azione decisa di Israele, capace di ridimensionare i pasdaran, converrebbe a buona parte dei Paesi del Golfo Persico e dell’intera regione. Ma cosa conviene invece a Teheran? Difficile prevederlo visto che la Repubblica Islamica si trova nella posizione più scomoda dal 1979, anno in cui a seguito della Rivoluzione khomeinista ruppe con Israele e gli Stati Uniti, fino ad allora alleati. Benjamin Netanyahu (Getty Images).Ottobre come aprile: i missili iraniani non hanno ottenuto alcun risultato militare Lo scorso aprile L’Iran ha lanciato il primo attacco diretto nella lunga guerra per procura con Israele, facendo volare verso lo Stato ebraico droni e missili da crociera. Lettera43.it - L’Iran per arginare Israele punta sulla deterrenza nucleare Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno stato di guerra perpetua sembra convenire a Benjamin Netanyahu, che minacciadopo essere risalito nei sondaggi grazie alle operazioni condotte contro Hezbollah. Un’azione decisa di, capace di ridimensionare i pasdaran, converrebbe a buona parte dei Paesi del Golfo Persico e dell’intera regione. Ma cosa conviene invece a Teheran? Difficile prevederlo visto che la Repubblica Islamica si trova nella posizione più scomoda dal 1979, anno in cui a seguito della Rivoluzione khomeinista ruppe cone gli Stati Uniti, fino ad allora alleati. Benjamin Netanyahu (Getty Images).Ottobre come aprile: i missili iraniani non hanno ottenuto alcun risultato militare Lo scorso aprileha lanciato il primo attacco diretto nella lunga guerra per procura con, facendo volare verso lo Stato ebraico droni e missili da crociera.

F-35 sui terminal petroliferi o attacchi cyber agli impianti nucleari. gli scenari della risposta di Israele all’Iran - Dopo l'attacco missilistico iraniano, come reagirà Israele? Cerchiamo di fare una breve analisi delle opzioni di attacco di Tel Aviv. The post F-35 sui terminal petroliferi o attacchi cyber agli impianti nucleari. gli scenari della risposta di Israele all’Iran appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

L’Iran definisce Netanyahu «Hitler dell’età moderna» e lancia un avvertimento a Israele : «Non giocare con il fuoco» - Poi paragona il premier israeliano a un «Hitler dell’età moderna», esortando la comunità globale «ad agire in modo serio ed efficace» per fermarlo. «I recenti attacchi israeliani contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ... (Open.online)

7 ottobre - un anno dopo. Israele resta ostaggio del “dead man walking” Netanyahu : con le guerre a Hamas e Hezbollah è in testa ai sondaggi. E ora c’è l’Iran - Il 4 novembre gli si erano accampati sotto casa a Gerusalemme e davanti all’ufficio, nella cittadella della Difesa di Kirya a Tel Aviv: “Ora! Devono tornare ora!”, urlavano contro le sue finestre. Politicamente, quindi, Netanyahu continua a essere un dead man walking, e lo sarà comunque anche dopo ... (Ilfattoquotidiano.it)