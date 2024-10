Italia, nuda per strada per ordine del santone. Che si fa chiamare “figlio di Dio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Una storia che ha inizio con un episodio quasi incredibile, ma che nasconde un contesto di abusi, sopraffazione e di coercizione della volontà. Una donna di 36 anni, Stefania, è stata costretta a camminare nuda per le strade di Miggiano, un piccolo paese nel Salento, per volere del suo “santone”, Kadir, che si definisce “delegato di Dio sulla Terra”. Non si tratta di un caso isolato, ma di un nuovo inquietante capitolo che si aggiunge all’inchiesta su una setta già nota alle forze dell’ordine. Con un sottobosco di manipolazione e abuso psicologico che preoccupa. La fragilità sfruttata: Stefania e l’inganno della rinascita Stefania, originaria della Sicilia, è entrata nella spirale di questa setta in un momento di profonda vulnerabilità. Thesocialpost.it - Italia, nuda per strada per ordine del santone. Che si fa chiamare “figlio di Dio” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una storia che ha inizio con un episodio quasi incredibile, ma che nasconde un contesto di abusi, sopraffazione e di coercizione della volontà. Una donna di 36 anni, Stefania, è stata costretta a camminareper le strade di Miggiano, un piccolo paese nel Salento, per volere del suo “”, Kadir, che si definisce “delegato di Dio sulla Terra”. Non si tratta di un caso isolato, ma di un nuovo inquietante capitolo che si aggiunge all’inchiesta su una setta già nota alle forze dell’. Con un sottobosco di manipolazione e abuso psicologico che preoccupa. La fragilità sfruttata: Stefania e l’inganno della rinascita Stefania, originaria della Sicilia, è entrata nella spirale di questa setta in un momento di profonda vulnerabilità.

