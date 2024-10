Inchiesta ultras, Abodi: “Lavoreremo sulla tracciabilità del daspo e sugli stadi intelligenti” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Non dobbiamo trovare regole nuove, possiamo migliorare e applicare quelle che ci sono. Dobbiamo usare di più la tecnologia, ad esempio ci sono strumenti che consentono la riconoscibilità di chi entra negli impianti, useremo di più la biometria”. È l’opinione del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, durante il panel (in onda questa sera alle 21) di Sky Tg24 Live in Roma nell’ambito della nuova edizione di Sky Up – The Edit, a proposito dell’Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Nella giornata di ieri si è volto un incontro in Viminale: “Vogliamo comunque preservare il senso di libertà che lo stadio e il calcio devono garantire, ma al contempo si lavorerà sulla tracciabilità del daspo, si utilizzerà il riconoscimento facciale e faremo un piano con leghe e federazione per un’implementazione tecnologica che consenta progressivamente di avere stadi intelligenti”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Non dobbiamo trovare regole nuove, possiamo migliorare e applicare quelle che ci sono. Dobbiamo usare di più la tecnologia, ad esempio ci sono strumenti che consentono la riconoscibilità di chi entra negli impianti, useremo di più la biometria”. È l’opinione del ministro per lo sport e i giovani, Andrea, durante il panel (in onda questa sera alle 21) di Sky Tg24 Live in Roma nell’ambito della nuova edizione di Sky Up – The Edit, a proposito dell’di Inter e Milan. Nella giornata di ieri si è volto un incontro in Viminale: “Vogliamo comunque preservare il senso di libertà che loo e il calcio devono garantire, ma al contempo si lavoreràdel, si utilizzerà il riconoscimento facciale e faremo un piano con leghe e federazione per un’implementazione tecnologica che consenta progressivamente di avere”.

