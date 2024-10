Il primo cavo USB 4 2.0 arriva a 240 Watt e trasferisce fino a 80 Gbps (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha fatto una azienda giapponese piantando il primo seme verso il nuovo standard ad altissima definizione. Tutto il resto manca ancora: periferiche, computer e gestione da parte dei sistemi operativi, ad oggi embrionale. Dday.it - Il primo cavo USB 4 2.0 arriva a 240 Watt e trasferisce fino a 80 Gbps Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha fatto una azienda giapponese piantando ilseme verso il nuovo standard ad altissima definizione. Tutto il resto manca ancora: periferiche, computer e gestione da parte dei sistemi operativi, ad oggi embrionale.

