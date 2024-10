Gme prezzo gas in Italia in ribasso a 4118 euro al MWh

Gme, prezzo gas in Italia in ribasso a 41,18 euro al MWh (Di martedì 8 ottobre 2024) Il valore dell'indice Ig i(Italian gas index) per l'8 ottobre è pari a 41,18 euro al MWh, in ribasso rispetto al 7 ottobre attestatosi a 42,07 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Quotidiano.net - Gme, prezzo gas in Italia in ribasso a 41,18 euro al MWh Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Il valore dell'indice Ig i(n gas index) per l'8 ottobre è pari a 41,18al MWh, inrispetto al 7 ottobre attestatosi a 42,07al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

La locomotiva d’Europa non riesce a ripartire : Germania in recessione anche nel 2024 - tagliate al ribasso le stime del Pil - «L’economia tedesca – ha aggiunto Habeck – può crescere in modo significativo e più forte nei prossimi due anni se le misure saranno pienamente implementate». . Più ottimistica la previsione per gli anni a venire, con il governo tedesco che prevede di espandere la propria economia del +1,1% nel ... (Open.online)

Borsa : l'Europa termina in deciso ribasso - Parigi -2% - Le Borse europee hanno terminato la seduta in deciso ribasso. Parigi è stata la peggiore e ha lasciato sul terreno il 2%. Francoforte ha limitato i danno con un calo dello 0,76%. Male Londra (-1,01%). (Quotidiano.net)