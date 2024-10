Giulia una gamba amputata per salvare Chiara | le due amiche si laureano insieme

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il dramma ha deciso di studiare ingegneria biomedica per progettare protesi e riuscire, così, ad aiutare la sua migliore amica, quella che si è sacrificata per salvarle la vita. E’ la struggente, esemplare storia diMuscariello eMemoli, che adesso sono riuscite a laurearsisono diventate note loro malgrado quando quattro anni sono state coinvolte in un grave incidente stradale. Mentre si trovavano a chiacchierare in una sera estiva di luglio su un muretto di Cava de’ Tirreni, centro in provincia di Salerno, un’auto è improvvisamente sbucata ad alta velocità. E’ stataa rendersi subito conto che stava per avvenire qualcosa di estremamente pericoloso. L’auto era diretta verso il muretto e non accennava a frenare. Così, la ragazza non ci ha pensato due volte.