Giulia e Chiara, la storia di una amicizia inossidabile (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono laureate a poca giorni di distanza. Sono Giulia e Chiara, due giovanissime di Cava de' Tirreni, rimaste coinvolte in un incidente avvenuto quattro anni fa nella cittadina alle porte di Salerno. E, come scrive oggi il 'Corriere della Sera', la prima perse la gamba dopo aver messo in salvo l'amica, Chiara, che ha indirizzato i suoi studi, in ingegneria biomedica, "sognando di poter sostenere e aiutare la sua amica". Per quel gesto di grande generosità Giulia è stata nominata dal Presidente Mattarella 'alfiere della Repubblica'. Quattro anni fa, in una calda sera d'estate, le due amiche erano sedute su un muretto della cittadina metelliana. Una macchina si avvicinò al muretto dove stavano le due ragazze che mai immaginavano la tragedia che si sarebbe consumata da lì a poco.

