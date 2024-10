Giorgetti: misure graduali sulle accise (Di martedì 8 ottobre 2024) 20.15 "La revisione delle stime da parte di Istat rende più difficile" conseguire nel 2024 una crescita del Pil dell'1%. Lo dice il ministro dell'Economia, Giorgetti, nell'audizione sul Piano strutturale di bilancio davanti alle Commissioni parlamentari. sulle accise per benzina e gasolio "ci sarà un allineamento con gradualità, per evitare contraccolpi per le categorie che usano il gasolio per scopi professionali". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 20.15 "La revisione delle stime da parte di Istat rende più difficile" conseguire nel 2024 una crescita del Pil dell'1%. Lo dice il ministro dell'Economia,, nell'audizione sul Piano strutturale di bilancio davanti alle Commissioni parlamentari.per benzina e gasolio "ci sarà un allineamento contà, per evitare contraccolpi per le categorie che usano il gasolio per scopi professionali".

