Germania produzione industria rimbalza ad agosto | +29% su mese

Roma, 8 ott. (askanews) – Ad agosto la produzione dell'industria in Germania ha registrato un rimbalzo di proporzioni analoghe al calo accusato a luglio: un più 2,9% rispetto al mese precedente, secondo quanto riporta Destatis. Nel confronto su base annua la dinamica resta negativa, con un meno 2,7%, in attenuazione dal meno 5,6% annuo registrato a luglio. Secondo l'agenzia di statistica federale tedesca, il bilancio degli ultimi tre mesi di produzione (giugno-agosto), che risulta meno volatile, ha segnato un meno 1,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo mensile di luglio è stato però rivisto al ribasso, al meno 2,9% rispetto al meno 2,4% indicato nella stima preliminare. Destatis riporta un rimbalzo per la produzione di autoveicoli: più 19,3% su mese dopo il meno 8,2% di luglio.

