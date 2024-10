Frana a Tavernerio: Artù e Freccia, i cani dei vigili del fuoco cercano eventuali persone sepolte (Di martedì 8 ottobre 2024) Questo pomeriggio, sul luogo della Frana che ha colpito via Nazario Sauro a Tavernerio, sono intervenuti due cani dell'unità cinofila dei vigili del fuoco di Milano, Artù e Freccia, insieme ai loro rispettivi conduttori. Il compito della squadra cinofila era quello di ispezionare l'area colpita Quicomo.it - Frana a Tavernerio: Artù e Freccia, i cani dei vigili del fuoco cercano eventuali persone sepolte Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Questo pomeriggio, sul luogo dellache ha colpito via Nazario Sauro a, sono intervenuti duedell'unità cinofila deideldi Milano,, insieme ai loro rispettivi conduttori. Il compito della squadra cinofila era quello di ispezionare l'area colpita

Maltempo nel Comasco - frana a Tavernerio : fango e detriti bloccano via Nazario Sauro - Osservata speciale anche la Statale Regina, investita da violenti nubifragi fin dalla notte scorsa, mentre in mattinata sono stati registrati black out a Fino Mornasco, Vertemate e Beregazzo con Figliaro. L'ondata di fango e detriti si è riversata sulla strada che risulta ancora bloccata, anche se ... (Ilgiorno.it)

Frana a Tavernerio : strada bloccata - L'ondata di maltempo, come previsto dalla protezione civile, ha colpito duramente anche Como e provincia. . . . I primi disagi come spesso accade alla viabilità con lunghe code e la Regina, all'altezza di Villa d'Este, con l'acqua. Già al mattino il risveglio è avvenuto sotto la stregua di forti ... (Quicomo.it)