Ernesto Balducci e Per una cultura di pace

Firenze, 8 ottobre 2024 - "L'Uomo Planetario" è uno dei testi più letti, studiati, amati e venduti di Ernesto Balducci. È giudicato uno dei volumi più rappresentativi del pensiero dell'intellettuale e padre scolopio che ha fatto dell'uguaglianza al di là di ogni confine culturale, religioso, etnico e geografico e della pace la sua missione di vita. E proprio a questi valori si ispira la nuova collana editoriale "Per una cultura di pace": con Gabrielli editori, la Fondazione intitolata a Balducci e che ne porta avanti l'eredità intellettuale e di scritti pubblica in nuove edizioni i testi più famosi di padre Ernesto insieme a nuovi volumi di altri autori sempre sui temi a lui cari. Il primo è la riedizione appunto de "L'Uomo planetario", a cura di Pietro Domenico Giovannoni con la prefazione dell'Arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli.

