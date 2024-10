Erba, ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo (Di martedì 8 ottobre 2024) Richiesta di revisione di processo ritenuta inammissibile per mancanza di novità: per la strage di Erba “Olindo e Rosa soli colpevoli, prove solide contro di loro” Rosa e Olindo ci hanno provato, ma per i giudici i due “vicini assassini” non hanno portato prove nuove in grado di riaprire il caso. E per la giustizia Erba, ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo L'Identità. Lidentita.it - Erba, ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Richiesta didiritenuta inammissibile per mancanza di novità: per la strage di“Olindo e Rosa soli colpevoli, prove solide contro di loro” Rosa e Olindo ciprovato, ma per ii due “vicini assassini” nonportato prove nuove in grado di riaprire il caso. E per la giustizianodelL'Identità.

