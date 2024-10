Endless Love, anticipazioni turche: Tarik e Banu divorziano? (Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a una profonda crisi di coppia. I protagonisti di questa vicenda saranno Tarik e Banu. Il matrimonio tra il fratello maggiore di Kemal e Akmeriç sembrerà giungere a un punto di non ritorno, tanto che lui chiederà il divorzio. Ma cosa accadrà ? Scopriamolo insieme. anticipazioni Trame turche di Endless Love: Tarik scopre le bugie di Banu La storyline prenderà il via nel momento in cui Tarik scoprirà che Banu gli avrà mentito fin dal primo giorno. Il fratello di Kemal – grazie ad Asu – verrà a sapere che la moglie è stata un’alleata segreta dell’ex amante Emir Kozcuo?lu. Appena scoprirà che la consorte ha ricevuto mensilmente una sorta di “stipendio” da una delle aziende di proprietà di Emir, Tarik andrà su tutte le furie. Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Tarik e Banu divorziano? Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle prossime puntate(Kara Sevda) assisteremo a una profonda crisi di coppia. I protagonisti di questa vicenda saranno. Il matrimonio tra il fratello maggiore di Kemal e Akmeriç sembrerà giungere a un punto di non ritorno, tanto che lui chiederà il divorzio. Ma cosa accadrà ? Scopriamolo insieme.Tramediscopre le bugie diLa storyline prenderà il via nel momento in cuiscoprirà chegli avrà mentito fin dal primo giorno. Il fratello di Kemal – grazie ad Asu – verrà a sapere che la moglie è stata un’alleata segreta dell’ex amante Emir Kozcuo?lu. Appena scoprirà che la consorte ha ricevuto mensilmente una sorta di “stipendio” da una delle aziende di proprietà di Emir,andrà su tutte le furie.

