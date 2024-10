“Devi fare il vaccino Covid”, ma inietta tossina mangiacarne al compagno della madre per l’eredità (Di martedì 8 ottobre 2024) Thomas Kwan, medico di famiglia di 53 anni, si è dichiarato colpevole di tentato omicidio di fronte alla Corte di Newcastle. Il suo obiettivo era eliminare il compagno della madre, che aveva ricevuto in eredità l'abitazione in cui aveva vissuto con la donna negli ultimi 20 anni. Fanpage.it - “Devi fare il vaccino Covid”, ma inietta tossina mangiacarne al compagno della madre per l’eredità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Thomas Kwan, medico di famiglia di 53 anni, si è dichiarato colpevole di tentato omicidio di fronte alla Corte di Newcastle. Il suo obiettivo era eliminare il, che aveva ricevuto in eredità l'abitazione in cui aveva vissuto con la donna negli ultimi 20 anni.

Medico si traveste e con la scusa del vaccino Covid somministra tossina mangiacarne al compagno della madre - Il medico inglese ha inviato una finta lettera del Servizio Sanitario nazionale alla vittima e si è travestito da infermiere con baffi e capelli finti. Con la scusa del richiamo del vaccino anticovid, ha iniettato una tossina al compagno della madre defunta causandogli danni permanenti come ... (Fanpage.it)

Come sta il ragazzo di 19 anni intervenuto a difendere la madre dal compagno e ferito da un colpo di pistola - Il 19enne ferito da un colpo di pistola dal suo patrigno è fuori pericolo, resta però in terapia intensiva: era intervenuto a soccorrere la madre presa a schiaffi dal compagno.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Medico si traveste da infermiere per uccidere il compagno della madre - L’assassino è stato identificato in Thomas Kwan, un uomo di 53 anni, che si è finto infermiere per togliere la vita al compagno di sua madre, Patrick O’Hara di 71 anni. Un uomo si è travestito da infermiera per recarsi dal compagno della madre e ucciderlo tramite un’iniezione fatale A Ingleby ... (Cityrumors.it)