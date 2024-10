Thesocialpost.it - Crotone, sparatoria in strada con un poliziotto. Muore il tiktoker Francesco Chimirri

(Di martedì 8 ottobre 2024) Continuano a emergere i dettagli, terribili, dellaandata in scena a. Nel pomeriggio del 7 ottobre, il pizzaioloè stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. La dinamica dell’evento è ancora tutta da ricostruire ma stando alle informazioni finora ottenute pare che il tutto sia nato da futili motivo. Unè stato poi ferito, picchiato dai parenti dell’uomo rimasto ucciso. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. Leggi anche: Roma, pitone reale catturato sul Ponte Mammolo: caccia al proprietario La dinamica dei fatti Stando alle prime indicazioni, ilaveva fermato l’auto per un controllo: si trovava a bordo della sua auto per recarsi in questura e iniziare il suo turno lavorativo ma, notando un’auto sospetta, aveva deciso di fermarla.