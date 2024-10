Metropolitanmagazine.it - Coraline torna al cinema anche in Italia per i 15 anni

(Di martedì 8 ottobre 2024)e la porta magica, acclamato film di Henry Selick basato sul libro di Neil Gaiman e Dave McKean, tornerà alper tre giorni a cavallo di Halloween: Nexo Studios lo riporterà infatti nelle salene dal 31 ottobre al 3 novembre, in versione rimasterizzata e 3D. A 15dalla prima uscita èto a sorpresa nelle sale internazionali raccogliendo oltre 50 milioni di dollari. Alle proiezioni sarà allegatoun contenuto speciale che porterà gli spettatori nel dietro le quinte della realizzazione del film. Un bel modo per festeggiare il quindicesimoversario di questo gioiello in stop-motion, primo lungometraggio prodotto dal talentoso Studio Laika. Peraltro,è giàto nelle sale di alcuni mercati internazionali, incassando oltre 50 milioni di dollari.