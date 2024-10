Condannati i pm De Pasquale e Spadaro. “Hanno nascosto delle prove” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Brescia ha condannato i pubblici ministeri di Milano, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro a 8 mesi di reclusione per rifiuto d'atti d'ufficio per aver nascosto prove favorevoli alle difese dell'Eni nel processo per corruzione internazionale sulla maxi tangente nigeriana da un miliardo di dollari, finito con l'assoluzione di tutti i vertici Eni imputati. La sentenza è stata è letta nell'aula della prima sezione penale di Brescia dal collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò e le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano. Accolta la richiesta dei pm Francesco Milanesi, Donato Greco e il procuratore Francesco Prete. Iltempo.it - Condannati i pm De Pasquale e Spadaro. “Hanno nascosto delle prove” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Brescia ha condannato i pubblici ministeri di Milano, Fabio Dee Sergioa 8 mesi di reclusione per rifiuto d'atti d'ufficio per averfavorevoli alle difese dell'Eni nel processo per corruzione internazionale sulla maxi tangente nigeriana da un miliardo di dollari, finito con l'assoluzione di tutti i vertici Eni imputati. La sentenza è stata è letta nell'aula della prima sezione penale di Brescia dal collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò e le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano. Accolta la richiesta dei pm Francesco Milanesi, Donato Greco e il procuratore Francesco Prete.

Caso Eni Nigeria - i pm di Milano De Pasquale e Spadaro condannati a otto mesi - I pm di Milano, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, sono stati condannati a otto mesi nel processo, svoltosi presso il Tribunale di Brescia, nel quale sono imputati di rifiuto di atti ufficiali. Secondo l'accusa, quegli stessi atti sarebbero stati favorevoli nel processo Eni Shell Nigeria... (Milanotoday.it)

Eni Nigeria - condannati a 8 mesi i pm milanesi De Pasquale e Spadaro - Inoltre li ha condannati al pagamento delle spese in solido con la presidenza del Consiglio da liquidare in separata sede alla parte civile Gianfranco Falcioni, l'ex vice console onorario per l'Italia in Nigeria e tra gli assolti del processo milanese. Il Tribunale ha accolto la richiesta della ... (Ilgiorno.it)

Processo Eni Nigeria - condannati a 8 mesi i magistrati De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio - Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro sono stati condannati a 8 mesi a Brescia nel processo in cui rispondono di rifiuto di atti d’ufficio per non aver depositato, questa l’ipotesi dell’accusa, atti favorevoli alle difese nel processo Eni/Shell-Nigeria che si è concluso con l’assoluzione di tutti gli ... (Ilfattoquotidiano.it)