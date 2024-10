Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: ecco le materie su cui verterà (Di martedì 8 ottobre 2024) Si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30, la prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, di cui al DDG 18 dicembre 2023, n. 2788. Su cosa verterà la prova? Le materie oggetto della prova scritta sono indicate all'articolo 7 del regolamento, DM 13 ottobre 2022, n. 194. L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: ecco le materie su cui verterà . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si svolgerà il 30, ore 14,30-17,30, ladelordinario per, di cui al DDG 18 dicembre 2023, n. 2788. Su cosala? Leoggetto dellasono indicate all'articolo 7 del regolamento, DM 132022, n. 194. L'articoloil 30lesu cui

Concorso docenti PNRR2 confermato : modifiche per il superamento della prova scritta - solo 20 giorni per la domanda - integrazione allegato A programmi. Le NOVITA’ - 2025 e al dm n. 2026 del 26 ottobre 2023, che regolamentano rispettivamente la procedura per la scuola secondaria e per infanzia e primaria + i rispettivi posti di sostegno. Concorso docenti PNRR2 entro il 31 dicembre 2024: I sindacati hanno ricevuto al Ministero una informativa sulle modifiche ... (Orizzontescuola.it)

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. Indicazioni - I candidati al concorso ordinario per dirigenti scolastici svolgeranno la prova scritta il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. Indicazioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Per richiedere la concessione di ausili, misure dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi per ... (Orizzontescuola.it)

Esame di abilitazione ottico e odontotecnico 2024 - come si svolge : prova scritta - pratica e colloquio. Indicazioni nella nota MIM - L'articolo Esame di abilitazione ottico e odontotecnico 2024, come si svolge: prova scritta, pratica e colloquio. Con nota del 4 ottobre il MIM fornisce le indicazioni per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e ... (Orizzontescuola.it)