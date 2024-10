Cadelbosco Sopra, schianto in auto nella fuga dopo una lite (Di martedì 8 ottobre 2024) Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 8 ottobre 2024 - Intervenuti per una lite in una abitazione privata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, verso le 22 di ieri sera a Cadelbosco Sopra, hanno notato un’autovettura Peugeot 207 che si allontanava in velocità , alla periferia di Cadelbosco Sopra. All’altezza di Villa Argine, durante l’inseguimento che ne è scaturito, la vettura ha sbandato, finendo nel fossato laterale. Tre le persone a bordo. Due di loro sono usciti da soli per poi allontanarsi nei campi, a piedi, a quanto pare fisicamente illesi. Nell’abitacolo è rimasto un cittadino di origine nordafricana, di 39 anni, residente nella Bassa, soccorso dai vigili del fuoco e dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e dell’automedica di Reggio. E’ stato portato in ospedale per medicare traumi di media gravità . Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, schianto in auto nella fuga dopo una lite Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 8 ottobre 2024 - Intervenuti per unain una abitazione privata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, verso le 22 di ieri sera a, hanno notato un’vettura Peugeot 207 che si allontanava in velocità , alla periferia di. All’altezza di Villa Argine, durante l’inseguimento che ne è scaturito, la vettura ha sbandato, finendo nel fossato laterale. Tre le persone a bordo. Due di loro sono usciti da soli per poi allontanarsi nei campi, a piedi, a quanto pare fisicamente illesi. Nell’abitacolo è rimasto un cittadino di origine nordafricana, di 39 anni, residenteBassa, soccorso dai vigili del fuoco e dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e dell’medica di Reggio. E’ stato portato in ospedale per medicare traumi di media gravità .

