Artisti in mostra dopo l’ex tempore E nuovo traguardo per Pratesi (Di martedì 8 ottobre 2024) Con un elegante allestimento, è stata inaugurata in via Cavour, a Pistoia, nel negozio "Marella" di Federica Cioni, la mostra con le opere vincitrici dell’ex tempore "Lago di Santonuovo in arte". Protagonisti i giovanissimi Artisti e i loro bellissimi dipinti: Ginevra Fattori, Delia Galli, Olivia Mearini, Giorgia Bonacchi, Klarissa Fati, Gianfilippo Feraci, Olivia Capecchi, Irene Gori, Tommaso Filippo Cambi e Zenobia Ventura, Maurizio e Mariastella Pagano, Diletta ed Emanuele Bartoli, Sara Abatantuono e Silvia Zerbo, Samuel Biondi. Un’idea vincente quella dell’artista di Quarrata Barbara Pratesi che con la sua associazione "I colori nel silenzio" continua, instancabile e sempre piena di entusiasmo, a dar vita a iniziative che coinvolgono la comunità e diffondono cultura e bellezza. Lanazione.it - Artisti in mostra dopo l’ex tempore E nuovo traguardo per Pratesi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Con un elegante allestimento, è stata inaugurata in via Cavour, a Pistoia, nel negozio "Marella" di Federica Cioni, lacon le opere vincitrici del"Lago di Santoin arte". Protagonisti i giovanissimie i loro bellissimi dipinti: Ginevra Fattori, Delia Galli, Olivia Mearini, Giorgia Bonacchi, Klarissa Fati, Gianfilippo Feraci, Olivia Capecchi, Irene Gori, Tommaso Filippo Cambi e Zenobia Ventura, Maurizio e Mariastella Pagano, Diletta ed Emanuele Bartoli, Sara Abatantuono e Silvia Zerbo, Samuel Biondi. Un’idea vincente quella dell’artista di Quarrata Barbarache con la sua associazione "I colori nel silenzio" continua, instancabile e sempre piena di entusiasmo, a dar vita a iniziative che coinvolgono la comunità e diffondono cultura e bellezza.

Salerno - Palazzo Fruscione : dal 5 al 23 ottobre torna “Le Stanze dell’Arte” : in mostra le opere di 21 artisti - Genius loci dicevano i Latini, ed in quella espressione è racchiusa la potente forza che rende i luoghi unici, ma l’identità di un luogo è sempre intimamente ed indissolubilmente legata alla sua interazione con l’uomo. Ci sarà uno spazio di espressione per artisti, musicisti e intellettuali che si ... (Zon.it)

Con la mostra fotografica di Massimo Listri e con "Anche in un castello si può cadere" dei giovani artisti in residenza - Manifattura Tabacchi a Firenze compie un altro passo per completare l'ambizioso progetto di rigenerazione urbana - Vittorio Sgarbi, suo amico da una vita, scrive di lui come “l’occhio assoluto”. Per me era importante andare, ma lo era ancora di più per mia moglie ucraina, una donna eccezionale, una forza della natura con un entusiasmo incredibile, fondamentale per il mio lavoro”. In questa ... (Iodonna.it)

Il ‘Magnus Day’ a Castel del Rio. Tornano le Giornate del fumetto : mostra-scambio e artisti in paese - D. Il programma ufficiale, sviluppato insieme al sindaco Alberto Baldazzi e all’amico fumettista Giuliano Piccininno, è ancora in corso di definizione". "Come è stato a Castel Guelfo, il mio ringraziamento va all’amministrazione comunale che crede nel progetto – conclude Bernabei –. Con un punto ... (Ilrestodelcarlino.it)