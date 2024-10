Arrestato a Fiumicino 41enne evaso dal carcere di Alessandria nel 2017 (Di martedì 8 ottobre 2024) L’uomo, evaso sette anni fa, è stato fermato all’aeroporto con un passaporto albanese. I Carabinieri della stazione dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino hanno Arrestato un 41enne albanese evaso nel 2017 dal carcere di Alessandria. L’uomo, che aveva approfittato di un nuovo passaporto per rientrare illegalmente in Italia, è stato fermato durante un controllo mirato su un volo proveniente da Barcellona. Il 41enne, già noto per numerosi precedenti reati contro il patrimonio, era stato espulso dall’Italia con un provvedimento del Prefetto di Milano, che gli vietava il rientro per almeno 5 anni. Tuttavia, grazie al suo nuovo passaporto albanese, era riuscito a rientrare nell’area Schengen, violando le norme imposte. Durante i controlli, i Carabinieri hanno incrociato i dati del passaporto con quelli di diversi alias utilizzati dall’uomo, scoprendo così la sua vera identità. Romadailynews.it - Arrestato a Fiumicino 41enne evaso dal carcere di Alessandria nel 2017 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’uomo,sette anni fa, è stato fermato all’aeroporto con un passaporto albanese. I Carabinieri della stazione dell’aeroporto Leonardo Da Vinci dihannounalbaneseneldaldi. L’uomo, che aveva approfittato di un nuovo passaporto per rientrare illegalmente in Italia, è stato fermato durante un controllo mirato su un volo proveniente da Barcellona. Il, già noto per numerosi precedenti reati contro il patrimonio, era stato espulso dall’Italia con un provvedimento del Prefetto di Milano, che gli vietava il rientro per almeno 5 anni. Tuttavia, grazie al suo nuovo passaporto albanese, era riuscito a rientrare nell’area Schengen, violando le norme imposte. Durante i controlli, i Carabinieri hanno incrociato i dati del passaporto con quelli di diversi alias utilizzati dall’uomo, scoprendo così la sua vera identità.

